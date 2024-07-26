Ужгород стал самым дорогим городом Украины

Ужгород, Львов и Киев в ТОПе самых дорогих по стоимости аренды жилья.

Согласно данным ЛУН, Ужгород занял первое место по стоимости аренды жилья среди областных центров Украины. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Ужгороде составляет 18 000 гривен в месяц, что даже превышает стоимость аренды в Киеве.

ТОП-5 городов с самой дорогой арендой жилья:

Ужгород - 18 000 грн/мес

Львов - 16 500 грн/мес

Киев - 15 000 грн/мес

Черновцы - 12 000 грн/мес

Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно - 12 000 грн/мес

В Виннице и Днепре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 12 000 и 11 000 гривен соответственно. В Хмельницком и Тернополе аренда стоит 9 500 и 9 400 гривен.

Одесса, которая когда-то дорогая, сейчас на 14 месте.

Одесса, которая раньше была одной из самых дорогих для аренды жилья, теперь занимает лишь 14 место. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе - 7 000 гривен.

Самые дешевые города для аренды:

Запорожье - 5 500 грн/мес

Николаев - 5 000 грн/мес

Харьков и Херсон - 4 000 грн/мес

Эти города страдают от войны, близость к прифронтовым зонам и потенциальная опасность наступления влияют на цены на недвижимость.

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