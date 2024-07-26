Ужгород став найдорожчим містом України

Ужгород, Львів та Київ в ТОПі найдорожчих за вартістю оренди житла.

Згідно з даними ЛУН, Ужгород посів перше місце за вартістю оренди житла серед обласних центрів України. Середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Ужгороді становить 18 000 гривень на місяць, що навіть перевищує вартість оренди в Києві.

ТОП-5 міст з найдорожчою орендою житла:

Ужгород – 18 000 грн/міс

Львів – 16 500 грн/міс

Київ – 15 000 грн/міс

Чернівці – 12 000 грн/міс

Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава, Рівне – 12 000 грн/міс

У Вінниці та Дніпрі середня вартість оренди однокімнатної квартири складає 12 000 та 11 000 гривень відповідно. У Хмельницькому та Тернополі оренда коштує 9 500 та 9 400 гривень.

Одеса, яка колись дорога, зараз на 14 місці.

Одеса, яка раніше була однією з найдорожчих для оренди житла, тепер посідає лише 14 місце. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі – 7 000 гривень.

Найдешевші міста для оренди:

Запоріжжя – 5 500 грн/міс

Миколаїв – 5 000 грн/міс

Харків та Херсон – 4 000 грн/міс

Ці міста страждають від війни, близькість до прифронтових зон та потенційна небезпека наступу впливають на ціни на нерухомість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.