Сейм Польщі готується до повторного голосування за законопроєкт про декриміналізацію абортів

До польського Сейму вдруге подали проєкт поправок до Кримінального кодексу, який передбачає часткову декриміналізацію абортів. Попереднє голосування за цей проєкт провалилося з різницею в кілька голосів.
Як повідомляє RMF FM, законопроєкт подали депутати від «Лівиці», «Громадянської платформи», «Польщі-2050» та один депутат від Польської селянської партії.
Це той самий проєкт, який Сейм відхилив під час голосування 12 липня. Тоді рішення провалили 218 голосами «проти», 215 депутатів підтримали проєкт, а двоє утрималися.
Документ пропонує скасувати два положення Кримінального кодексу, що стосуються абортів за згодою жінки. Згідно з новими поправками, не передбачатиметься кримінальна відповідальність за переривання вагітності до 12 тижнів, а також у разі високої ймовірності тяжких і незворотних вад розвитку плоду або невиліковної хвороби, що загрожує його життю.
«Запропонована форма законопроєкту під час роботи комісії отримала схвалення Міністерства юстиції», – зазначено в пояснювальній записці.
Дата повторного голосування за документ у Сеймі наразі невідома.
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