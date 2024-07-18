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Скільки принесе бюджету встановлення обов’язку сплачувати військовий збір для громадян з продажу авто та майна – розрахунки Кабміну

20:33, 18 липня 2024
Встановлення обов’язку сплати військового збору особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна – принесе 10,2 млрд грн.
Скільки принесе бюджету встановлення обов’язку сплачувати військовий збір для громадян з продажу авто та майна – розрахунки Кабміну
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Уряд 18 липня схвалив законопроекти про збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і про підвищення податків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», судячи з проекту про підвищення податків, пропонується запровадити військовий збір 15% від вартості набутого автомобіля громадянами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації. А також встановити обовʼязок сплати військового збору 5% від доходу з продажу квартири, земельної ділянки та іншої нерухомості громадянами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості.

Кабмін очікує наступні надходження від цього.

Так, встановлення обов’язку сплати військового збору юридичними та фізичними особами, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів у розмірі 5% від вартості банківських металів принесе бюджету 20,8 млн грн в 2024 році.

Встановлення обов’язку сплати підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону, у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна – принесе 10,2 млрд грн.

Встановлення обов’язку сплати військового збору фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об’єкта нерухомості у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна – 1,2 млрд грн.

Кошти, як пояснюють автори, необхідні, зокрема, на фінансування армії.

Автор: Наталя Мамченко 

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Скільки принесе бюджету встановлення обов’язку сплачувати військовий збір для громадян з продажу авто та майна – розрахунки Кабміну

Встановлення обов’язку сплати військового збору особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна – принесе 10,2 млрд грн.

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