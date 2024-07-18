Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина

Установление уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Правительство 18 июля одобрило законопроекты об увеличении расходов на оборону почти на 500 млрд грн и о повышении налогов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судя по проекту о повышении налогов, предлагается ввести военный сбор 15% от стоимости приобретенного автомобиля гражданами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации. А также установить обязанность уплаты военного сбора 5% от дохода по продаже квартиры, земельного участка и другой недвижимости гражданами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости.

Кабмин ожидает следующие поступления от этого.

Так, установление долга по уплате военного сбора юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов в размере 5% от стоимости банковских металлов принесет бюджету 20,8 млн грн в 2024 году.

Установление обязанности уплаты предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД Украины, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству и наследования легковых автомобилей соответственно закону, в размере 15% стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Установление долга уплаты военного сбора физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества – 1,2 млрд грн.

Средства, как объясняют авторы, необходимы, в частности, для финансирования армии.

Автор: Наталя Мамченко

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