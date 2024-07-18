Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина

20:33, 18 июля 2024
Установление уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.
Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство 18 июля одобрило законопроекты об увеличении расходов на оборону почти на 500 млрд грн и о повышении налогов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судя по проекту о повышении налогов, предлагается ввести военный сбор 15% от стоимости приобретенного автомобиля гражданами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации. А также установить обязанность уплаты военного сбора 5% от дохода по продаже квартиры, земельного участка и другой недвижимости гражданами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости.

Кабмин ожидает следующие поступления от этого.

Так, установление долга по уплате военного сбора юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов в размере 5% от стоимости банковских металлов принесет бюджету 20,8 млн грн в 2024 году.

Установление обязанности уплаты предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД Украины, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству и наследования легковых автомобилей соответственно закону, в размере 15% стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Установление долга уплаты военного сбора физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества – 1,2 млрд грн.

Средства, как объясняют авторы, необходимы, в частности, для финансирования армии.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина

Установление уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада приняла закон

Руководитель аппарата суда при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Объявлен новый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Документы можно подать с 22 июля по 22 августа.

Давид Арахамия об изменении процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы: «Финальная версия все равно будет проходить «зачет» от международников»

«Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием по коррупционным правонарушениям – это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамия.

Всеволода Князева решили уволить с должности судьи Верховного Суда за совершение коррупционного правонарушения

«Квартирная проблема» бывшего председателя Верховного Суда не вызвала сочувствия у членов Высшего совета правосудия, кроме Романа Маселко и Дмитрия Лукьянова.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва