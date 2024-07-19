Государственные служащие в министерствах теперь получают одинаковую заработную плату – НАДС

В НАДС сообщили о главном достижении в сфере реформы государственной службы.

Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина рассказала своим зарубежным коллегам о достижениях в сфере реформы заработной платы государственных служащих.

Как сообщила Наталья Алюшина, достижением реформы заработной платы, состоявшейся в 2023 году, является то, что размер окладов главных специалистов, работающих в разных министерствах, выровнялся.

«Средняя заработная плата за типовую работу в подобных государственных органах почти одинаковая. Одной из причин этого является четкая структура зарплаты», - рассказала глава НАДС.

Таким образом, в НАДС положительно оценивают опыт введения формулы заработной платы «70/30», согласно которой заработная плата государственных служащих на 70% состоит из оклада и на 30% из стимулирующих выплат.

Автор: Вячеслав Хрипун

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