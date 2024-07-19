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У міністерствах державні службовці тепер отримують однакову заробітну плату – НАДС

07:35, 19 липня 2024
У НАДС повідомили про головне досягнення у сфері реформи державної служби.
У міністерствах державні службовці тепер отримують однакову заробітну плату – НАДС
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Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина розповіла своїм закордонним колегам про досягнення у сфері реформи заробітної плати державних службовців.

Як повідомила Наталія Алюшина, досягненням реформи заробітної плати, що відбулася у 2023 році, наразі є те, що розмір окладів головних спеціалістів, що працюють в різних міністерствах, вирівнявся.

«Середня заробітна плата за типову роботу в подібних державних органах є майже однаковою. Однією з причин є чітка структура зарплати», - розповіла голова НАДС.

Таким чином, у НАДС позитивно оцінюють досвід запровадження формули заробітної плати «70/30», згідно з якою заробітна плата державних службовців на 70% складається з окладу та на 30% зі стимулюючих виплат.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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