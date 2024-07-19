Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – які суми пропонує виділити Кабмін у змінах до Держбюджету

Кабмін пропонує збільшити видатки на 500 млрд і збільшити податки, бо необхідно фінансувати армію.

Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік. Як раніше писала «Судово-юридична газета», видатки загального фонду держбюджету пропонується збільшити на близько 500 млрд грн.

Паралельно пропонується прийняти закон про підвищення податків для бізнесу і громадян, у тому числі, при продажу авто чи нерухомості. Як пояснив голова податкового Комітету парламенту Данило Гетманцев, інших варіантів, ніж погодитись на пропозицію Кабміну підвищити окремі податки (військовий збір, акцизи, в тому числі на паливо і тютюн), збільшити відповідну податкову базу, а також розмістити більше ОВДП (що в тому числі, може передбачати емісію НБУ), немає.

«Так, це погане рішення, яке стримуватиме економічне відновлення, зростання доходів громадян і потенційно нестиме ризики для макрофінансової стабільності. Утім, іншого шляху, ніж закрити розрив у військових зараз не має, бо вже за декілька місяців ми зіткнемось із значним дефіцитом коштів на поточне утримання війська, що почне різко поглиблюватись під кінець року. Якщо ми не зможемо профінансувати військо і захистити українські землі, то погодьтесь, питання сплати і підвищення податків буде в принципі марним» - зазначив Гетманцев.

Голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, на що саме будуть витрачені кошти.

«Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, у тому числі для:

+185,8 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+147,2 млрд грн – ЗСУ,

+48,2 млрд грн – Національної гвардії,

+41,9 млрд грн – Державної прикордонної служби,

+40,7 млрд грн – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

+15,2 млрд грн – Національної поліції,

+7,5 млрд грн – ГУР МО,

+5,1 млрд грн – СБУ,

+2,8 млрд грн – ДСНС,

+ 503 млн грн – СЗР,

+ 258,3 млн грн – Держспецзв'язку,

+ 138,7 млн грн – УДО.

Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Також пропонується збільшити видатки на (основні позиції):

+4,5 млрд грн – поповнення резервного фонду державного бюджету,

+1 млрд грн - пілотний проект щодо зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам війни,

+400 млн грн – грошову допомогу особам, які були позбавлені особистої свободи незаконними діями російської федерації,

+100,8 млн грн – на виконання покарань пенітенціарними установами» - зазначила вона.

При цьому планується скорочення витрат загалом на 65,7 млрд грн, у тому числі на обслуговування державного боргу – на 61,8 млрд грн та на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії – на 3,9 млрд гривень.

«Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, то більшу частину необхідних коштів планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте нам доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку. Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету.

Окрім змін параметрів державного бюджету на 2024 рік, Уряд також ініціює врегулювання ряду питань, пов’язаних з організацією бюджетного процесу цього року, а саме:

надати Уряду можливість своїми рішеннями та за згодою з відповідним кредитором спрямовувати на фінансування загального фонду держбюджету кредити, що залучаються для реалізації інвестиційних проектів,

передбачити можливість зарахування до загального фонду держбюджету коштів, що надходитимуть Ukraine Facility загалом на суму 5,27 млрд євро

спрямовувати на потреби ГУР Міноборони:

- частину залишку коштів спеціального фонду держбюджету НКРЕКП від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами у сферах енергетики та комунальних послуг

- коштів ДП «Україна туристична» у сумі 85 млн грн (у 2021 році були перераховані на поповнення статутного капіталу);

- залишку невикористаних коштів у сумі 150 млн грн, які надійшли на рахунки ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від зборів.

Парламент та Уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що запропоноване збільшення видатків буде підтримано народними депутатами» - вказала Роксолана Підласа.

Автор: Наталя Мамченко

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