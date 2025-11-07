Практика судів
  1. В Україні

У Дніпровському районі Києва виявили «будівлю-привид»

07:18, 7 листопада 2025
Прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування державної реєстрації будівлі у Дніпровському районі, якої не існує
У Дніпровському районі Києва виявили «будівлю-привид»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві прокуратура виявила факт державної реєстрації права власності на неіснуюче нерухоме майно на вулиці Марганецькій, 22-В у Дніпровському районі столиці.

Як повідомила Київська міська прокуратура, згідно даних реєстру, за цією адресою має знаходитись нежитлове приміщення площею 31 кв.м, якого насправді там немає.

«Зазначимо, що власники «нерухомості» надалі можуть претендувати на виділення земельної ділянки для обслуговування цієї нерухомості на позаконкурентних умовах.

Відтак, з метою упередження можливого заволодіння комунальною землею, реагуючи на вказане порушення та враховуючи бездіяльність Київської міської ради, Подільською окружною прокуратурою міста Києва подано позов до Дніпровського районного суду міста Києва про скасування державної реєстрації неіснуючої нерухомості», - додали у прокуратурі.

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва відкрито провадження, та призначено підготовче засідання у справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Баланс права на свободу слову та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва