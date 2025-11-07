У Дніпровському районі Києва виявили «будівлю-привид»

Прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування державної реєстрації будівлі у Дніпровському районі, якої не існує

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві прокуратура виявила факт державної реєстрації права власності на неіснуюче нерухоме майно на вулиці Марганецькій, 22-В у Дніпровському районі столиці.

Як повідомила Київська міська прокуратура, згідно даних реєстру, за цією адресою має знаходитись нежитлове приміщення площею 31 кв.м, якого насправді там немає.

«Зазначимо, що власники «нерухомості» надалі можуть претендувати на виділення земельної ділянки для обслуговування цієї нерухомості на позаконкурентних умовах.

Відтак, з метою упередження можливого заволодіння комунальною землею, реагуючи на вказане порушення та враховуючи бездіяльність Київської міської ради, Подільською окружною прокуратурою міста Києва подано позов до Дніпровського районного суду міста Києва про скасування державної реєстрації неіснуючої нерухомості», - додали у прокуратурі.

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва відкрито провадження, та призначено підготовче засідання у справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.