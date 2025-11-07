В Днепровском районе Киева обнаружили «здание-призрак»

Прокуратура обратилась в суд с иском о отмене государственной регистрации здания в Днепровском районе, которого не существует.

В Киеве прокуратура выявила факт государственной регистрации права собственности на несуществующее недвижимое имущество на улице Марганецкой, 22-В в Днепровском районе столицы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, согласно данным реестра, по этому адресу должно находиться нежилое помещение площадью 31 кв.м, которого на самом деле там нет.

«Отметим, что владельцы «недвижимости» могут продолжать претендовать на выделение земельного участка для обслуживания этой недвижимости на бесконкурсных условиях.

Таким образом, с целью предотвращения возможного захвата коммунальной земли, реагируя на указанное нарушение и учитывая бездействие Киевского городского совета, Подольской окружной прокуратурой города Киева подан иск в Днепровский районный суд города Киева о отмене государственной регистрации несуществующего недвижимого имущества», — добавили в прокуратуре.

Определением Днепровского районного суда города Киева открыто производство, назначено подготовительное заседание по делу.

