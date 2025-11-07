Практика судов
  1. В Украине

В Днепровском районе Киева обнаружили «здание-призрак»

07:18, 7 ноября 2025
Прокуратура обратилась в суд с иском о отмене государственной регистрации здания в Днепровском районе, которого не существует.
В Днепровском районе Киева обнаружили «здание-призрак»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве прокуратура выявила факт государственной регистрации права собственности на несуществующее недвижимое имущество на улице Марганецкой, 22-В в Днепровском районе столицы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, согласно данным реестра, по этому адресу должно находиться нежилое помещение площадью 31 кв.м, которого на самом деле там нет.

«Отметим, что владельцы «недвижимости» могут продолжать претендовать на выделение земельного участка для обслуживания этой недвижимости на бесконкурсных условиях.

Таким образом, с целью предотвращения возможного захвата коммунальной земли, реагируя на указанное нарушение и учитывая бездействие Киевского городского совета, Подольской окружной прокуратурой города Киева подан иск в Днепровский районный суд города Киева о отмене государственной регистрации несуществующего недвижимого имущества», — добавили в прокуратуре.

Определением Днепровского районного суда города Киева открыто производство, назначено подготовительное заседание по делу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва