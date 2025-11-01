У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд грн

Лідери: податкова – 75,8 млрд, митниця – 63 млрд, гранти – 38 млрд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд гривень податків, зборів та платежів. Про це повідомили в Мінфіні.

Державна податкова служба зібрала 75,8 млрд гривень:

31,7 млрд гривень – ПДФО та військовий збір;

24,1 млрд гривень – ПДВ (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано 17 млрд);

10,8 млрд гривень – акциз;

4,5 млрд гривень – податок на прибуток;

3,6 млрд гривень – рента.

Держмитслужба перерахувала 63 млрд гривень.

Міжнародна допомога (гранти) – 38 млрд гривень.

Загалом до загального і спеціального фондів надійшло 251,7 млрд гривень. ЄСВ до фондів пенсійного та соцстраху – 51,8 млрд гривень (станом на 30 жовтня).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.