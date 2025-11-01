У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд грн

У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд гривень податків, зборів та платежів. Про це повідомили в Мінфіні.
Державна податкова служба зібрала 75,8 млрд гривень:
Держмитслужба перерахувала 63 млрд гривень.
Міжнародна допомога (гранти) – 38 млрд гривень.
Загалом до загального і спеціального фондів надійшло 251,7 млрд гривень. ЄСВ до фондів пенсійного та соцстраху – 51,8 млрд гривень (станом на 30 жовтня).
