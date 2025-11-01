В октябре в общий фонд госбюджета поступило 181,8 млрд грн

В октябре в общий фонд госбюджета поступило 181,8 млрд гривен налогов, сборов и платежей. Об этом сообщили в Минфине.
Государственная налоговая служба собрала 75,8 млрд гривен:
Гостамота перечислила 63 млрд гривен.
Международная помощь (гранты) – 38 млрд гривен.
Всего в общий и специальный фонды поступило 251,7 млрд гривен. ЕСВ в фонды пенсионного и соцстраха – 51,8 млрд гривен (по состоянию на 30 октября).
