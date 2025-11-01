В октябре в общий фонд госбюджета поступило 181,8 млрд грн

Лидеры: налоговая – 75,8 млрд, таможня – 63 млрд, гранты – 38 млрд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре в общий фонд госбюджета поступило 181,8 млрд гривен налогов, сборов и платежей. Об этом сообщили в Минфине.

Государственная налоговая служба собрала 75,8 млрд гривен:

31,7 млрд гривен – НДФЛ и военный сбор;

24,1 млрд гривен – НДС (собрано 41,1 млрд, возмещено 17 млрд);

10,8 млрд гривен – акциз;

4,5 млрд гривен – налог на прибыль;

3,6 млрд гривен – рента.

Гостамота перечислила 63 млрд гривен.

Международная помощь (гранты) – 38 млрд гривен.

Всего в общий и специальный фонды поступило 251,7 млрд гривен. ЕСВ в фонды пенсионного и соцстраха – 51,8 млрд гривен (по состоянию на 30 октября).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.