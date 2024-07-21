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Фіцо поскаржився Шмигалю на зупинку Україною транзиту російської нафти

12:23, 21 липня 2024
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українські санкції проти російської нефтяної компанії «Лукойл», заявивши, що це негативно вплине на словацький нафтопереробний завод Slovnaft.
Фіцо поскаржився Шмигалю на зупинку Україною транзиту російської нафти
Джерело фото: AFP
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив різку критику на адресу українських санкцій проти російської компанії «Лукойл», чию нафту також використовував нафтопереробний завод Slovnaft, заявивши, що ці заходи завдають шкоди не росії, а європейським країнам. Про це повідомляє TASR.

У телефонній розмові з українським колегою Денисом Шмигалем Фіцо підкреслив, що санкції, що включають «Лукойл», негативно вплинуть на словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який раніше використовував нафту цієї компанії. Прем'єр-міністр вважає ці санкції «безглуздими», оскільки, на його думку, вони переважно завдають шкоди деяким країнам ЄС, зокрема Словаччині.

«Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, а рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафтопродуктів, ніж йому потрібно для переробки», – заявив словацький прем'єр.

Це, за його словами, може призвести до зниження постачання нафтопродуктів в Україну, що становить близько 10% від загального українського споживання.

Канцелярія уряду Словаччини повідомила, що Фіцо вже кілька днів обговорює це питання з членами кабінету міністрів і представниками угорської групи MOL, які володіють Slovnaft. Міністерство економіки Словаччини підтвердило, що транзит російської нафти був зупинений, але завод вже забезпечив постачання нафтопродуктів від альтернативних постачальників.

Фіцо також зауважив, що це питання може мати серйозні наслідки не лише для Словаччини, але і для ринку нафтопродуктів в Європі в цілому.

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