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США розсекретили та оновили інформацію про ядерні запаси

12:05, 21 липня 2024
Арсенал ядерної зброї США скоротився на 88% з 1967 року.
США розсекретили та оновили інформацію про ядерні запаси
Джерело фото: ArmyInform
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Сполучені Штати Америки оприлюднили нещодавно розсекречену інформацію про свої ядерні запаси, оновивши дані, які були опубліковані у жовтні 2021 року. Нову інформацію оприлюднило Національне агентство з ядерної безпеки США.

Станом на вересень 2023 року американський ядерний арсенал налічував 3 748 ядерних боєголовок. Це на 88% менше від максимального рівня у 31 255 боєголовок наприкінці 1967 року і на 83% менше від рівня у 22 217 боєголовок наприкінці 1989 року.

З 1994 по 2023 рік США демонтували 12 088 ядерних боєголовок. З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати знищили ще 405 боєголовок. Наразі близько 2 000 боєголовок перебувають у стані виведення з експлуатації та очікують на демонтаж.

Також зазначено, що кількість нестратегічного ядерного озброєння США зменшилася більш ніж на 90% з 30 вересня 1991 року.

«Ядерний запас містить як активні, так і неактивні боєголовки. Активні боєголовки включають стратегічну та нестратегічну зброю, що підтримується в робочій конфігурації, готовій до використання, боєголовки, які повинні бути готові до можливого розгортання протягом короткого періоду часу, і запасні частини матеріально-технічного забезпечення. У них встановлені пляшки з тритієм та інші компоненти з обмеженим терміном служби. Неактивні боєголовки зберігаються на складі в неробочому стані та мають вилучені пляшки з тритієм. Знята з експлуатації боєголовка знята з платформи доставки, не працює і не вважається частиною ядерного арсеналу. Розібрана бойова частина — розведена на складові частини бойова частина», – йдеться у повідомленні.

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