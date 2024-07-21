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США рассекретили и обновили информацию о ядерных запасах

12:05, 21 июля 2024
Арсенал ядерного оружия США сократился на 88% с 1967 года.
США рассекретили и обновили информацию о ядерных запасах
Источник фото: ArmyInform
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Соединенные Штаты Америки обнародовали недавно рассекреченную информацию о своих ядерных запасах, обновив данные, которые были опубликованы в октябре 2021 года. Новую информацию обнародовало Национальное агентство по ядерной безопасности США.

По состоянию на сентябрь 2023 года американский ядерный арсенал насчитывал 3 748 ядерных боеголовок. Это на 88% меньше максимального уровня в 31 255 боеголовок в конце 1967 года и на 83% меньше уровня в 22 217 боеголовок в конце 1989 года.

С 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. С 30 сентября 2020 года Соединенные Штаты уничтожили еще 405 боеголовок. Сейчас около 2 000 боеголовок находятся в состоянии вывода из эксплуатации и ожидают демонтажа.

Также указано, что количество нестратегического ядерного вооружения США уменьшилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.

«Ядерный запас содержит как активные, так и неактивные боеголовки. Активные боеголовки включают стратегическое и нестратегическое оружие, поддерживаемое в рабочей конфигурации, готовой к использованию, боеголовки, которые должны быть готовы к возможному развертыванию в течение короткого периода времени, и запасные части материально-технического обеспечения. В них установлены бутылки с тритием и другие компоненты с ограниченным сроком службы. Неактивные боеголовки хранятся на складе в нерабочем состоянии и имеют изъятые бутылки с тритием. Снятая с эксплуатации боеголовка снята с платформы доставки, не работает и не считается частью ядерного арсенала. Разобранная боевая часть - разведенная на составные части боевая часть», - говорится в сообщении.

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