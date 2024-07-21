93 место из 108: в Украине мобильный интернет один из самых медленных в мире

Средняя скорость в 2,5 раза ниже мирового среднего показателя.

Источник фото: molbuk.ua

Согласно последним данным Speedtest Global Index, мобильный интернет в Украине занимает 93 место из 108 стран по скорости. Средняя скорость скачивания в Украине составляет 21.24 МБ/с, что почти в 2,5 раза ниже мирового среднего показателя.

Результаты исследования, проведенного компанией Ookla, также показывают, что ситуация со стационарным интернетом в Украине лучше: страна занимает 60 место среди 159 стран. Средняя скорость стационарного интернета в Украине достигает 80,02 МБ/с, что несколько ниже среднего мирового уровня.

Самый быстрый мобильный интернет в мире имеет Катар со скоростью 334,63 МБ/с, тогда как самый медленный - на Кубе, с показателем 4,02 МБ/с. Что касается стационарного интернета, рекорд держит Сингапур со средней скоростью 285,02 МБ/с, а Куба снова оказывается на дне с 2,79 МБ/с.

Ожидаемо, медленный доступ к мобильному интернету в Украине частично обусловлен отсутствием сетей 5G, которые уже есть в некоторых странах бывшего СССР, таких как Латвия, Эстония и Литва.

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