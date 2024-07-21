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Из-за CrowdStrike пострадали 8,5 млн устройств Windows, – подсчеты Microsoft

11:29, 21 июля 2024
По масштабам ущерба из-за ошибки CrowdStrike это один из самых серьезных киберинцидентов в истории.
Из-за CrowdStrike пострадали 8,5 млн устройств Windows, – подсчеты Microsoft
Источник фото: CNN
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Компания Microsoft заявила, что глобальный сбой в работе IT-систем, вызванный ошибочным обновлением от компании CrowdStrike, привел к выводу из строя 8,5 миллиона компьютеров по всему миру. Это может стать одним из худших киберсобытий в истории, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, это первый раз, когда озвучена такая большая цифра ущерба, и она может оказаться крупнейшим инцидентом в сфере кибербезопасности. Сбой произошел из-за того, что CrowdStrike отправила поврежденное обновление программного обеспечения большому количеству своих клиентов.

Вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон отметил, что, хотя это число менее 1% всех компьютеров с Windows в мире, последствия для экономики и общества значительны, поскольку CrowdStrike используется многими предприятиями, предоставляющими критически важные сервисы.

Microsoft смогла точно оценить масштаб проблемы благодаря телеметрии производительности компьютеров, подключенных к интернету. Компания подчеркнула, что проблема не связана с их программным обеспечением, а указывает на необходимость тщательной проверки качества обновлений перед их распространением.

Убытки от инцидента стали огромными, и теперь это один из самых серьезных киберинцидентов в истории. Киберпреступники уже начали использовать ситуацию в своих интересах. В частности, наблюдается рост регистраций доменов, имитирующих официальный сайт CrowdStrike, с целью обмана ИТ-менеджеров и общественности.

Агентства по кибербезопасности по всему миру призывают ИТ-специалистов использовать только официальный веб-сайт CrowdStrike для получения информации и помощи.

Напомним, глобальный ИТ-сбой парализовал работу авиакомпаний, банков и бирж по всему миру. В частности, в Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты»Sense Bank и Vodafone. В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь.

Восстановление после глобального технического сбоя может занять недели, - предупреждают эксперты.

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