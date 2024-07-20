Відновлення після глобального технічного збою може зайняти тижні, – попереджають експерти

Несправне оновлення CrowdStrike викликало технічний колапс у всьому світі.

Джерело фото: CNN

19 липня світові компанії зіткнулися з масштабними технічним збоями, які можуть вимагати тижнів для повного відновлення. Про це повідомляє Financial Times.

Причиною проблем стало «несправне оновлення програмного забезпечення» від компанії CrowdStrike, яка відповідає за кібербезпеку. Оновлення її продукту Falcon викликало глобальні збої в роботі комп'ютерів і серверів під управлінням Windows. Наслідки включають приземлення літаків, відкладення медичних візитів і припинення мовлення телерадіокомпаній.

Аналітик ІТ-консалтингової компанії Gartner Ніл Макдональд зазначив, що це перший випадок, коли широко розгорнутий агент безпеки, призначений для захисту комп'ютерів, фактично спричинив їх поломку.

Постраждалим користувачам Windows рекомендується перезавантажити комп'ютери і вручну видалити невдале оновлення, що вимагає практичного доступу до кожного пристрою. Для компаній з великою кількістю комп'ютерів або з обмеженими ІТ-ресурсами відновлення може затягнутися на кілька днів або навіть тижнів.

Нагадаємо, глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу. Зокрема, в Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone. У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок.

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