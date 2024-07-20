Восстановление после глобального технического сбоя может занять недели, – предупреждают эксперты

Неисправное обновление CrowdStrike вызвало технический коллапс во всем мире.

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19 июля мировые компании столкнулись с масштабными техническим сбоями, которые могут потребовать недель для полного восстановления. Об этом сообщает Financial Times.

Причиной проблем стало «неисправное обновление программного обеспечения» от компании CrowdStrike, которая отвечает за кибербезопасность. Обновление ее продукта Falcon вызвало глобальные сбои в работе компьютеров и серверов под управлением Windows. Последствия включают приземление самолетов, откладывание медицинских визитов и приостановку вещания телерадиокомпаний.

Аналитик ИТ-консалтинговой компании Gartner Нил Макдональд отметил, что это первый случай, когда широко развернутый агент безопасности, предназначенный для защиты компьютеров, фактически вызвал их поломку.

Пострадавшим пользователям Windows рекомендуется перезагрузить компьютеры и вручную удалить неудачное обновление, что требует практического доступа к каждому устройству. Для компаний с большим количеством компьютеров или с ограниченными ИТ-ресурсами восстановление может затянуться на несколько дней или даже недель.

Напомним, глобальный ИТ-сбой парализовал работу авиакомпаний, банков и бирж по всему миру. В частности, в Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone. В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь.

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