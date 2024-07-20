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В Бангладеш 105 человек погибли во время студенческих беспорядков

21:38, 20 июля 2024
Студенты протестуют против правительственных квот на работу.
В Бангладеш 105 человек погибли во время студенческих беспорядков
Источник фото: Reuters
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В столице Бангладеш Дакки на этой неделе, во время студенческих протестов против правительственных квот на рабочие места, погибло по меньшей мере 105 человек. Об этом сообщает Reuters.

Протесты вспыхнули из-за противоречивых квот на государственные должности, включая 30% для семей участников борьбы за независимость от Пакистана. Несмотря на запрет публичных собраний, в пятницу полиция продолжила разгонять демонстрации. По данным больниц, между 17:00 и 19:00 по местному времени в больницу Медицинского колледжа Дакки доставили 27 тел погибших, а также тысячи раненых.

В центральном районе Дакки Нарсингди протестующие штурмовали тюрьму, освободив более 850 заключенных и подожгли учреждение. Многие лидеры оппозиционных партий, активисты и студенты были арестованы. И.о. председателя оппозиционной Бангладешской националистической партии Тарик Рахман, находящийся в изгнании, подтвердил информацию об арестах.

В ответ на нарастающие беспорядки и рост числа погибших, правительство премьер-министра Шейхи Хасины объявило национальный комендантский час и ввело войска в столицу. Хасина отменила свои визиты в Испанию и Бразилию из-за ситуации в стране.

Комендантский час отрезал Бангладеш от внешнего мира: телефонные соединения из-за рубежа были частично заблокированы, веб-сайты бангладешских СМИ не обновлялись, а их страницы в соцсетях оставались неактивными. Солдаты патрулировали безлюдные улицы столицы, а комендантский час был ослаблен на два часа для разрешения людям сделать покупки и другие дела. Военные проверяли удостоверения личности на контрольно-пропускных пунктах.

Комендантский час продлится до 10 утра по местному времени в воскресенье, когда правительство планирует оценить ситуацию и принять дальнейшие решения. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа и шумовых гранат, а демонстранты бросали кирпичи и поджигали автомобили.

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