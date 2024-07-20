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В США женщина вышла на свободу после 43 лет заключения за убийство, которое не совершила

21:20, 20 июля 2024
Женщина была приговорена к пожизненному заключению заключения за убийство библиотекарши.
В США женщина вышла на свободу после 43 лет заключения за убийство, которое не совершила
Источник фото: АР
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В штате Миссури отменили приговор 64-летней Сандре Хемме, которая провела за решеткой 43 года за убийство, которого не совершала. Хемме была приговорена к пожизненному заключению за убийство библиотекарши Патрисии Йешке в 1980 году в Сент-Джозефе. Она стала одной из самых долго незаконно заключенных женщин в США, как сообщает Associated Press.

14 июня судья отменил приговор, признав Хемме «жертвой явной несправедливости». Суд постановил, что ее адвокаты предоставили доказательства «фактической невиновности». Однако генеральный прокурор, несмотря на решение суда, пытался помешать ее освобождению. Это было связано с двумя приговорами за преступления, совершенные Хемме в тюрьме в прошлом веке, в частности нападения на работника и предложение совершить насилие. Прокурор утверждал, что Хемме представляет угрозу безопасности.

Адвокат Шон О'Брайен отметил: «Было слишком легко осудить невиновного человека и гораздо труднее вытащить его, вплоть до того, что решения суда игнорировались».

Пересмотр дела показал, что Хемме была под действием седативных препаратов и в «податливом психическом состоянии» во время допросов в психиатрической больнице. Никакие доказательства не связывали ее с преступлением, кроме ее признаний. Полиция также проигнорировала доказательства, указывающие на причастность их сотрудника, который умер в 2015 году.

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