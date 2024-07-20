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У США жінка вийшла на свободу після 43 років ув'язнення за вбивство, яке не скоїла

21:20, 20 липня 2024
Жінку було засуджено до довічного ув'язнення ув'язнення за вбивство бібліотекарки.
У США жінка вийшла на свободу після 43 років ув'язнення за вбивство, яке не скоїла
Джерело фото: АР
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У штаті Міссурі скасували вирок 64-річній Сандрі Хемме, яка провела за ґратами 43 роки за вбивство, якого не скоювала. Хемме була засуджена до довічного ув'язнення за вбивство бібліотекарки Патрисії Єшке у 1980 році в Сент-Джозефі. Вона стала однією з найдовше незаконно ув'язнених жінок у США, як повідомляє Associated Press.

14 червня суддя скасував вирок, визнавши Хемме «жертвою явної несправедливості». Суд ухвалив, що її адвокати надали докази «фактичної невинуватості». Проте генеральний прокурор, незважаючи на рішення суду, намагався перешкодити її звільненню. Це було пов’язано з двома вироками за злочини, скоєні Хемме в'язниці в минулому столітті, зокрема напади на працівника та пропозицію вчинити насильство. Прокурор стверджував, що Хемме становить загрозу безпеці.

Адвокат Шон О'Брайен зазначив: «Було надто легко засудити невинну людину і набагато важче витягти її, аж до того, що рішення суду ігнорувалися».

Перегляд справи показав, що Хемме була під дією седативних препаратів та в «податливому психічному стані» під час допитів у психіатричній лікарні. Жодні докази не пов'язували її зі злочином, окрім її зізнань. Поліція також проігнорувала докази, що вказували на причетність їхнього співробітника, який помер у 2015 році.

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