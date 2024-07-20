В Іспанії затримали трьох хакерів, підозрюваних у терористичних кібератаках на країни НАТО

Хакери здійснювали DDoS атаки на державні сайти в Європі.

Джерело фото: ukrinform

Троє хакерів, що підозрюються в організації кібератак з терористичною метою, були затримані в Іспанії. Як повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, підозрювані, ймовірно, причетні до DDoS атак на державні установи і стратегічні об'єкти в країнах НАТО. Про це пише Reuters.

Згідно з інформацією Цивільної гвардії, затримані брали участь у кібератаках, організованих групою NoName057, яка активізувалася після російського вторгнення в Україну. Атаки були спрямовані на вебсайти державних і приватних організацій, критично важливу інфраструктуру та основні послуги в країнах, які підтримують Україну.

Арешти відбулися в Манакорі на Майорці, а також в Уельві і Севільї. Імена підозрюваних не розголошуються, і розслідування триває.

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