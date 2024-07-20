В Испании задержали трех хакеров, подозреваемых в террористических кибератаках на страны НАТО

Хакеры совершали DDoS атаки на государственные сайты в Европе.

Источник фото: ukrinform

Трое хакеров, подозреваемых в организации кибератак с террористической целью, были задержаны в Испании. Как сообщает Гражданская гвардия Испании, подозреваемые, вероятно, причастны к DDoS атакам на государственные учреждения и стратегические объекты в странах НАТО. Об этом пишет Reuters.

Согласно информации Гражданской гвардии, задержанные участвовали в кибератаках, организованных группой NoName057, которая активизировалась после российского вторжения в Украину. Атаки были направлены на веб-сайты государственных и частных организаций, критически важную инфраструктуру и основные услуги в странах, которые поддерживают Украину.

Аресты произошли в Манакоре на Майорке, а также в Уэльве и Севилье. Имена подозреваемых не разглашаются, и расследование продолжается.

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