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В Черкасской области разоблачили мошенника, продававшего несуществующий антиквариат через соцсеть

23:26, 20 июля 2024
Злоумышленник обманул тринадцать граждан на общую сумму 80 тысяч гривен.
В Черкасской области разоблачили мошенника, продававшего несуществующий антиквариат через соцсеть
Фото: volodymyrets.city
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В Черкасской области сообщили о подозрении жителю г. Смела в завладении чужим имуществом путем обмана.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 35-летний мужчина организовал «заработок» в сети Интернет, создав в одной из социальных сетей несколько страниц, на которых разместил объявления о продаже антиквариата: книг, посуды, фарфоровых статуэток и так далее. Также открыл в банковском учреждении счет постороннего лица.

В дальнейшем, после достижения договоренностей с потерпевшими в приложении «Фейсбук Мессенджер» и получения от них в счет оплаты, поступавшей ему на специально открытую банковскую карту, не выходил на связь, а оплаченный товар не посылал.

Таким образом, злоумышленник обманул тринадцать граждан на общую сумму 80 тысяч гривен.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Мошеннику грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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