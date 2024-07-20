Как начисляется и уплачивается физлицом транспортный налог: разъяснение

Исчисление суммы транспортного налога с объекта налогообложения физических лиц осуществляется контролирующим органом по налоговому адресу плательщика налога.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, как начисляется и уплачивается физическим лицом транспортный налог.

Так, согласно п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 разд. XII НКУ, исчисление суммы транспортного налога с объекта/объектов налогообложения физических лиц осуществляется контролирующим органом по налоговому адресу (месту регистрации) плательщика налога, указанному в регистрационных документах на объект налогообложения.

Налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога вместе с подробным расчетом суммы/сумм налога и соответствующие платежные реквизиты направляются налогоплательщику контролирующим органом в порядке, определенном ст.42 НКУ, до 1 июля года базового налогового (отчетного) периода (года) – п. п. 267.6.2 п.267.6 ст.267 НКУ.

НУР об уплате суммы налога и соответствующих платежных реквизитах должны содержать по каждому из объектов, в частности, но не исключительно, информацию о транспортном средстве: марку, модель, объем цилиндров двигателя (куб. см), год выпуска и размер ставки налога.

За объекты налогообложения, приобретенные в течение года, налог уплачивается ФЛ – плательщиком начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект. Контролирующий орган направляет налоговое уведомление-решение новому собственнику после получения информации о переходе права собственности.

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