В Польше перевернулся в ДТП микроавтобус с украинцами: четверо детей в критическом состоянии

На место следует украинский консул во Вроцлаве.

Источник фото: KPP Świebodzin

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили детали дорожно-транспортного происшествия микроавтобуса с украинскими гражданами на западе Польши. Заявление опубликовали от имени виртуальной представительницы МИД по консульским вопросам.

Авария произошла около 4 часов ночи в субботу вблизи польского города Свецко в Любушском воеводстве.

Все 9 человек в микроавтобусе, который столкнулся с техническим транспортом, были гражданами Украины, они госпитализированы.

«Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей 2, 3, 4 и 15 лет. На место чрезвычайного происшествия следует консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии», – сообщили в МИД.

Как писала «Судебно-юридическая газета», утром 20 июля польские СМИ сообщили, что на автомагистрали А2 разбился микроавтобус с гражданами Украины.

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