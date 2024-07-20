У Польщі перекинувся у ДТП мікроавтобус з українцями: четверо дітей у критичному стані

На місце прямує український консул в Вроцлаві.

Джерело фото: KPP Świebodzin

У Міністерстві закордонних справ України повідомили деталі дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса з українськими громадянами на заході Польщі. Заяву опублікували від імені віртуальної представниці МЗС із консульських питань.

Аварія сталася близько 4 години ночі у суботу поблизу польського міста Свецко у Любуському воєводстві.

Усі 9 осіб у мікроавтобусі, що зіткнувся з технічним транспортом, були громадянами України, вони госпіталізовані.

«Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії», – повідомили в МЗС.

Як писала «Судово-юридична газета», вранці 20 липня польські ЗМІ повідомили, що на автомагістралі А2 розбився мікроавтобус із громадянами України.

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