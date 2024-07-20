Втратили пенсійне посвідчення: який алгоритм дій для відновлення

Якщо пенсійне посвідчення втрачено, пенсіонер може отримати новий документ.

Фото: 24tv.ua

Якщо пенсійне посвідчення втрачено, пенсіонер може отримати новий документ, звернувшись до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України або онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку “Пенсійний фонд”. Про це повідомив офіційний сайт ПФ.

При зверненні до сервісного центру пенсіонеру потрібно пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення,до якої додати кольорове фото розміром 3х2,5 см.

Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал електронних послуг Фонду, потрібно зайти в розділ “Щодо пенсійного забезпечення” та обрати опцію “Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення”.

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку “Пенсійний фонд”, потрібно обрати вкладку “До ПФУ”: розділ “Комунікації до ПФУ” – “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”.

Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси Фонду необхідно підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотокартку. Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Пенсійне посвідчення (після виготовлення) буде видано людині в тому сервісному центрі Фонду, який зазначається в заяві.

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