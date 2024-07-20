178 000 грн хабаря за перемогу в тендері: на Сумщині судитимуть представника ТОВ

Сума «відкату» становила 25 % від розміру тендеру.

На Сумщині правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно особи, яка діяла в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю, за фактом надання неправомірної вигоди керівництву комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня».

Як повідомила поліція Сумської області, обвинувачена за перемогу в тендері на поставку до лікарні медичного обладнання вартістю 750 тис. грн конкретного товариства з обмеженою відповідальністю передала медику «відкат» розмірі 25 % від суми, а саме 178 тис. 500 грн.

У поліції додали, медику повідомлено про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди за створення штучних умов для перемоги в тендері зазначеного ТОВ та працевлаштування інтерна в медзаклад (ч. 3 ст. 368 КК України). Досудове розслідування щодо нього триває.

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