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Куди можна повідомити про спроби позбавлення українців нерухомості на ТОТ

14:47, 21 липня 2024
Будь-які дії, документи та вимоги окупаційної влади є незаконними та не мають жодних юридичних наслідків.
Куди можна повідомити про спроби позбавлення українців нерухомості на ТОТ
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Багато українців, які покинули тимчасово окуповані території, залишили там своє житло. Як пишуть у Мінреінтеграції, окупанти погрожують конфіскувати їхнє майно та заселити туди інших людей.

Так, якщо відомо про факти незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, у Мінреінтеграції просять повідомляти до правоохоронних органів України або на гарячу лінію Міністерства 1548.

  • 0 800 500 202 — Національна поліція;
  • 0 800 501 482 або (044) 293-89-99 — СБУ.

Крім того, можна проконсультуватися з приводу порушеного питання із юристом системи «Безоплатна правова допомога»:

  • з мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України за номером: 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні);
  • зв’язатися через чат-бот у Telegram;
  • для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363-10-41 (вартість дзвінка — згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).

У Мінреінтеграції наголошують, що будь-які дії, документи та вимоги окупаційної влади є незаконними та не мають жодних юридичних наслідків.

«Причетні до позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ у майбутньому будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. А також відшкодовуватимуть збитки законним власникам майна», - наголосили у Міністерстві.

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