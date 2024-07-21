Куди можна повідомити про спроби позбавлення українців нерухомості на ТОТ

Будь-які дії, документи та вимоги окупаційної влади є незаконними та не мають жодних юридичних наслідків.

Багато українців, які покинули тимчасово окуповані території, залишили там своє житло. Як пишуть у Мінреінтеграції, окупанти погрожують конфіскувати їхнє майно та заселити туди інших людей.

Так, якщо відомо про факти незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, у Мінреінтеграції просять повідомляти до правоохоронних органів України або на гарячу лінію Міністерства 1548.

0 800 500 202 — Національна поліція;

0 800 501 482 або (044) 293-89-99 — СБУ.

Крім того, можна проконсультуватися з приводу порушеного питання із юристом системи «Безоплатна правова допомога»:

з мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України за номером: 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні);

зв’язатися через чат-бот у Telegram;

для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363-10-41 (вартість дзвінка — згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).

У Мінреінтеграції наголошують, що будь-які дії, документи та вимоги окупаційної влади є незаконними та не мають жодних юридичних наслідків.

«Причетні до позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ у майбутньому будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. А також відшкодовуватимуть збитки законним власникам майна», - наголосили у Міністерстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.