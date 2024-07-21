Куди можна повідомити про спроби позбавлення українців нерухомості на ТОТ

Багато українців, які покинули тимчасово окуповані території, залишили там своє житло. Як пишуть у Мінреінтеграції, окупанти погрожують конфіскувати їхнє майно та заселити туди інших людей.
Так, якщо відомо про факти незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, у Мінреінтеграції просять повідомляти до правоохоронних органів України або на гарячу лінію Міністерства 1548.
Крім того, можна проконсультуватися з приводу порушеного питання із юристом системи «Безоплатна правова допомога»:
У Мінреінтеграції наголошують, що будь-які дії, документи та вимоги окупаційної влади є незаконними та не мають жодних юридичних наслідків.
«Причетні до позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ у майбутньому будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. А також відшкодовуватимуть збитки законним власникам майна», - наголосили у Міністерстві.
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