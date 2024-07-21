Куда можно сообщить о попытках лишения украинцев недвижимости на ВОТ

Любые действия, документы и требования оккупационных властей являются незаконными и не имеют никаких юридических последствий.

Много украинцев, которые покинули временно оккупированные территории, оставили там свое жилье. Как пишут в Минреинтеграции, оккупанты угрожают конфисковать их имущество и заселить туда других людей.

Так, если известно о фактах незаконного заселения посторонних лиц в жилье украинцев на ВОТ, а также о лицах, причастных к таким действиям, в Минреинтеграции просят сообщать в правоохранительные органы Украины или на горячую линию Министерства 1548.

0 800 500 202 - Национальная полиция;

0 800 501 482 или (044) 293-89-99 — СБУ.

Кроме того, можно проконсультироваться по поводу поднятого вопроса с юристом системы «Бесплатная правовая помощь»:

с мобильных или стационарных телефонов в пределах Украины по номеру: 0800213103 (звонки бесплатные);

связаться через чат-бот в Telegram;

для звонков из-за границы +38 (044) 363-10-41 (стоимость звонка – согласно тарифам вашего оператора связи).

В Минреинтеграции подчеркивают, что любые действия, документы и требования оккупационных властей являются незаконными и не имеют никаких юридических последствий.

«Причастные к лишению украинцев их недвижимости на ВОТ в будущем будут привлечены к уголовной ответственности. А также будут возмещать ущерб законным владельцам имущества», - отметили в Министерстве.

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