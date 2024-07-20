В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии

Мужчина ранее был медиком в немецком Красном Кресте.

В Беларуси гражданина Германии Рики Кригера приговорили к смертной казни после обвинений по шести статьям, передает белорусская служба «Радио Свобода».

Суды над 30-летним Кригером, ранее бывшим медиком в немецком Красном Кресте, проходили в Минском областном суде в течение июня, а задержали его еще в ноябре 2023 года.

Приговор объявили 24 июня. В нем Кригера признали виновным в «совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (акта терроризма», совершенном лицом, ранее совершавшим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса, организованной группой».

От телефонных комментариев в суде отказались, а государственные ведомства и информагентства не сообщали об арестах по таким обвинениям.

Дело Кригера якобы касается полка им. Калиновского – его структурный батальон Western.

Это был первый в Беларуси суд по обвинениям в «наемничестве», а за присоединение белорусов к Силам обороны Украины их судят по другой статье – об участии в вооруженном формировании на территории другого государства.

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