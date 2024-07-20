Безбумажные суды и ИИ вместо стенографисток: в Индии создают гибридные суды

В Индии был открыт первый пилотный гибридный зал суда, оборудованный системой ИИ.

Фото: the-sun.com

19 июля суды Дели вступили в эру искусственного интеллекта (ИИ). Был представлен первый «пилотный гибридный суд», оснащенный «устройством преобразования речи в текст», передает bwlegalworld.com

Отмечается, что с одной стороны, это сэкономит время, а с другой — повысит работоспособность судей и сотрудников судов, особенно стенографистов.

Исполняющий обязанности главного судьи Высокого суда Дели судья Джастис Манмохан открыл первый пилотный гибридный зал суда, оборудованный системой ИИ, в суде Тис-Хазари. Он также запустил приложение цифрового суда.

В связи с этим судья Манмохан заявил: «Необходимо использовать технологии для совершенствования правовой системы и сокращения задержек в отправлении правосудия».

«Пилотный гибридный суд имеет функцию преобразования речи в текст для записи доказательств», а приложение цифрового суда предназначено для судебных приставов, чтобы иметь доступ ко всем электронным делам.

Функция преобразования речи в текст для записи доказательств оснащена передовыми технологиями, такими как «автоматическое распознавание речи» и «большие языковые модели», для эффективного преобразования устных слов в письменный текст, отображаемый на экране системы.

«Приложение цифрового суда», разработанное для судебных работников, представляет собой настольное приложение, включающее ряд функций, таких как функция загрузки документов, которая гарантирует, что все физические документы, представленные в суде, также будут доступны в цифровом виде в Системе информации о делах (CIS).

Также отмечается, что предпринимаются усилия для продвижения безбумажных судов.

Джастис Манмохан также отметил, что технологии могут помочь решить проблему нехватки кадров в судах.

«Как главный судья, я сталкиваюсь с самой большой проблемой: все судьи запрашивают большое количество стенографистов, а их не хватает. Я думаю, что это в значительной степени решит проблему, поскольку, как только станет доступна функция преобразования речи в текст, особенно в отношении записи доказательств совместными регистраторами и окружными судебными органами, это обеспечит наличие довольно большого количества стенографистов для других целей», — заявил он.

Сейчас ведутся работы по созданию гибридных судебных помещений во всех 691 окружных судах Дели. 14 пилотных проектов находятся в стадии разработки.

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