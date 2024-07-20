В Раде объяснили условия получения студентами грантов на получение высшего образования

Сумма гранта определяется индивидуально для каждого по результату НМТ и с учетом коэффициента специальности.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство цифровой трансформации Украины вместе с МОН внедряет принцип «Деньги ходят за студентом». Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта.

По словам председателя парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, в этом году поступающие, претендующие на обучение на контракте, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства — государственный грант, который частично покроет стоимость их обучения.

Он добавил, что государственный грант – это возможность для поступающих, которые не попадают на бюджетное место, получить от 15 тыс. грн. в год и более для покрытия части стоимости обучения на любой бакалаврской программе.

«Очень важно, что такая инициатива станет возможной для поступающих уже в этом учебном году и сможет облегчить финансирование получения высшего образования», – отметил Бабак.

По его словам, грант будет засчитываться на специальный счет студента в банке и сможет использоваться только для оплаты части стоимости контракта на обучение.

«Сумма гранта определяется индивидуально для каждого по результату НМТ и с учетом коэффициента специальности. Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым двум предметам есть возможность получить грант в размере 15 тыс. грн. Грант второго уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-м предметам будут претендовать на грант в размере 25 тыс. грн», – отметил председатель профильного комитета.

После успешного зачисления на желаемую программу студент должен подать заявление на грант через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации (ЕГЭБО) в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года. После обработки заявления, студента проинформируют о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы.

«Ключевая цель введения инициативы – оказать поддержку поступающим, а также мотивировать их оставаться в Украине, вступать в украинские учебные заведения», – подытожил Бабак.

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