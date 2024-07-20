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У Раді пояснили умови отримання студентами грантів на здобуття вищої освіти

19:32, 20 липня 2024
Сума гранту визначається індивідуально для кожного за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
У Раді пояснили умови отримання студентами грантів на здобуття вищої освіти
Джерело фото: IStock
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Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство цифрової трансформації України  разом з МОН впроваджує принцип «Гроші ходять за студентом». Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту.

За словами голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, цьогоріч вступники, які претендують на навчання на контракті, матимуть змогу отримати додаткову фінансову підтримку від держави — державний грант, який частково покриє вартість їхнього навчання.

Він додав, що державний грант – це можливість для вступників, які не попадають на бюджетне місце, отримати від 15 тис. грн на рік і більше для покриття частини вартості навчання на будь-якій бакалаврській програмі.

«Дуже важливо, що така ініціатива стане можливою для вступників уже в цьому навчальному році та зможе полегшити фінансування здобуття вищої освіти», – зауважив Бабак.

За його словами, грант зараховуватиметься на спеціальний рахунок студента в банку і зможе бути використаний лише для оплати частини вартості контракту на навчання.

«Сума гранту визначається індивідуально для кожного за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності. Для вступників з результатом НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тис. грн. Грант другого рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тис. грн», – зазначив голова профільного комітету.

Після успішного зарахування на бажану програму, студент має подати заяву на грант через свій електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі освітньої інформації (ЄДЕБО) в період з 5 вересня по 31 жовтня 2024 року. Після обробки заяви, студента поінформують про призначення гранту на перший рік навчання із зазначенням відповідної суми.

«Ключова мета запровадження ініціативи – надати підтримку вступникам, а також мотивувати їх залишатися в Україні, вступати в українські заклади освіти», – підсумував Бабак.

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