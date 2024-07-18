Студенти будуть отримувати гранти від 15 тисяч гривень на навчання через Дію — Мінцифри

Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті — від 15 тисяч гривень і більше.

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Міністерство цифрової трансформації України разом з МОН впроваджує принцип «Гроші ходять за студентом». Як повдіомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту. Відтак, цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Кошти нараховуватимуть через Дію.

«Це революційний крок для української системи вищої освіти. Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті — від 15 тисяч гривень і більше щорічно протягом навчання. Кошти нараховуватимуть через Дію, щоб процес був простим та зрозумілим. Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави», - пояснив Федоров.

Очільник Мінцифри переконаний, що система державних грантів трансформує підхід до освіти як серед студентів, так і навчальних закладів.

«Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць, адже не завжди сімʼя могла оплатити навчання на контракті. І навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, йшла навчатися на маркетолога, адже там пройшла на бюджет. Грант — це свобода вибору спеціальності для дитини», - пояснює Федоров та зазначає, що для навчальних закладів нова система стимулюватиме конкуренцію.

«Адже більше студентів — більший бюджет. Це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників», - пише він.

Такий підхід вже давно працює в інших країнах, наприклад, у США. Україна проаналізувала досвід країн-лідерів та починає працювати за такою ж системою.

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