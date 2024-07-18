Соціальна пенсія у 2024 році: який стаж потрібен для таких виплат

Якщо людині не вистачає сстрахового стажу для пенсії, вона може розраховувати на отримання соціальної допомоги від держави.

Через брак страхового стажу деякі українці не можуть вийти на пенсію. У такому разі можна оформити соціальну пенсію.

Стало відомо, який стаж потрібен для отримання таких виплат у 2024 році та як їх оформити. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, у 2024 році на пенсію можна вийти:

у 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

у 63 роки — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

у 65 років — за наявності 15 років страхового стажу.

За наявності менше ніж 15 років страхового стажу можна розраховувати на отримання соціальної пенсії.

Також варто враховувати, що вимоги до страхового стажу підвищуватимуться до 2028 року — щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно буде не менше 35 років страхового стажу.

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 гривня) та середнім місячним доходом сім’ї на людину за останні шість місяців. Але є обмеження — виплата не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (3 028 гривень).

Для оформлення соціальної пенсії потрібно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання з відповідною заявою та надати:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку від Пенсійного фонду про набутий страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копію судового рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною.

Також варто враховувати, що соціальна пенсія переглядається кожні 6 місяців залежно від змін у майновому стані та середньому доході. Тобто що пів року потрібно подавати нову заяву на призначення соціальної пенсії.

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