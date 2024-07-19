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Українцям прогнозують м’якші графіки відключень світла найближчими днями

07:18, 19 липня 2024
Коли українцям прогнозують поліпшення ситуації з електрикою.
Українцям прогнозують м’якші графіки відключень світла найближчими днями
Джерело фото: Freepik
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Ситуація в енергосистемі, що ускладнилася через аномальну спеку останніми двома тижнями, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і із суботи, 19 липня, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими. Так вважає радник Прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. Про це він сказав під час панельної дискусії 18 липня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Через зниження температури поступово почнеться знижуватися споживання е/е, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. З понеділка ця тенденція до зниження попиту посилиться. Ми все одно житимемо в графіках, але вони будуть значно м'якшими, ніж це було, особливо в останні два тижні», - сказав Бойко.

При цьому він пояснив, що рівень споживання в енергетиці реагує на зміни температури довкілля із затримкою приблизно на три дні, що й дає змогу прогнозувати його зниження найближчим часом з огляду на те, що сьогодні перший день, коли спека має йти на спад.

У середньостроковій перспективі, за його словами, відносно стабільна ситуація з енергопостачанням очікується в серпні-вересні і, можливо, в жовтні, якщо не буде значного похолодання. Позитивний сценарій на найближчі два місяці Бойко пояснив тим, що не повинно бути аномально високих температур, а «в енергосистемі з'являтиметься генерації більше, ніж йтиме в ремонт».

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що не очікує значних поліпшень з енергопостачанням у найближчі 3-4 тижні, розраховуючи на них усе ж таки в останній декаді серпня.

«Вихід із ремонту блоку АЕС означатиме незначне поліпшення, але приблизно остання декада серпня поліпшить загальну картину», - сказав Харченко під час дискусії.

Проте, він розраховує на відсутність відключень е/е на початку і в середині осені.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів заборонив вимикати світло в населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з рф та білоруссю. Також відключень не буде поблизу лінії фронту. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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