Социальная пенсия в 2024 году: какой стаж требуется для таких выплат

Из-за нехватки страхового стажа некоторые украинцы не могут выйти на пенсию. В этом случае можно оформить социальную пенсию.
Стало известно, какой стаж необходим для получения таких выплат в 2024 году и как их оформить. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Так, в 2024 году на пенсию можно выйти:
При наличии менее 15 лет страхового стажа можно рассчитывать на получение социальной пенсии.
Также следует учитывать, что требования к страховому стажу будут повышаться до 2028 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет не менее 35 лет страхового стажа.
Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Но есть ограничения — выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен).
Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с соответствующим заявлением и предоставить:
Также следует учитывать, что социальная пенсия пересматривается каждые 6 месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе. То есть, что полгода нужно подавать новое заявление на назначение социальной пенсии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.