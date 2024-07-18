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Социальная пенсия в 2024 году: какой стаж требуется для таких выплат

22:55, 18 июля 2024
Если человеку не хватает страхового стажа для пенсии, он может рассчитывать на получение социальной помощи от государства.
Социальная пенсия в 2024 году: какой стаж требуется для таких выплат
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Из-за нехватки страхового стажа некоторые украинцы не могут выйти на пенсию. В этом случае можно оформить социальную пенсию.

Стало известно, какой стаж необходим для получения таких выплат в 2024 году и как их оформить. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, в 2024 году на пенсию можно выйти:

  • в 60 лет - при наличии не менее 31 года страхового стажа;
  • в 63 года - при наличии не менее 21 года страхового стажа;
  • в 65 лет – при наличии 15 лет страхового стажа.

При наличии менее 15 лет страхового стажа можно рассчитывать на получение социальной пенсии.

Также следует учитывать, что требования к страховому стажу будут повышаться до 2028 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет не менее 35 лет страхового стажа.

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Но есть ограничения — выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен).

Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с соответствующим заявлением и предоставить:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;
  • копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Также следует учитывать, что социальная пенсия пересматривается каждые 6 месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе. То есть, что полгода нужно подавать новое заявление на назначение социальной пенсии.

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