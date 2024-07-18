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Студенты будут получать гранты от 15 тысяч гривен на обучение через Дію — Минцифры

16:05, 18 июля 2024
В этом году поступающие впервые смогут получить государственный грант для оплаты контракта в университете – от 15 тысяч гривен и больше.
Студенты будут получать гранты от 15 тысяч гривен на обучение через Дію — Минцифры
Источник фото: Shutterstock
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Министерство цифровой трансформации Украины вместе с МОН внедряет принцип «Деньги ходят за студентом». Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта. Следовательно, в этом году абитуриенты впервые смогут получить государственный грант для оплаты контракта в университете. Средства будут начисляться через Дію.

«Это революционный шаг для украинской системы высшего образования. В этом году поступающие впервые смогут получить государственный грант для оплаты контракта в университете - от 15 тысяч гривен и больше ежегодно в течение учебы. Средства будут начисляться через Дію, чтобы процесс был простым и понятным. Студенты, поступившие на бюджетную форму обучения, по-прежнему будут получать полное финансирование от государства», – пояснил Федоров.

Глава Минцифры убежден, что система государственных грантов трансформирует подход к образованию как среди студентов, так и учебных заведений.

«Раньше при выборе специальности абитуриент ориентировался на наличие бюджетных мест, ведь не всегда семья могла оплатить обучение на контракте. И даже если ребенок мечтал стать журналистом, шел учиться на маркетолога, ведь там прошел на бюджет. Грант – это свобода выбора специальности для ребенка», - объясняет Федоров и отмечает, что для учебных заведений новая система будет стимулировать конкуренцию.

«Ведь больше студентов — больший бюджет. Это станет стимулом для улучшения условий обучения, профессионального развития преподавателей, создания дополнительной ценности для абитуриентов», - пишет он.

Такой подход уже давно работает в других странах, например в США. Украина проанализировала опыт стран-лидеров и начинает работу по такой же системе.

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