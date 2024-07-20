У Києві чоловік втікав від поліції та ТЦК: чим все скінчилося

В Києві затримали чоловіка, який агресивно відреагував на поліцейських.

В мережі з'явилося відео затримання чоловіка співробітниками ТЦК у Києві. Поліція Києва надала пояснення щодо інциденту.

Як повідомляє пресслужба поліції, затримання відбулося під час спільного патрулювання з працівниками ТЦК та СП. Чоловік, помітивши поліцейських, почав втікати.

Правоохоронці наздогнали втікача, який виявив агресію: почав нецензурно висловлюватися і штовхати поліцейських. На порушника були складені протоколи за статтями 185 (Злісна непокора вимозі поліцейських) і 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Чоловіка доставили до управління поліції Святошинського району для подальшого з'ясування обставин.

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