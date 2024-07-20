В Киеве мужчина убегал от полиции и ТЦК: чем все закончилось

В Киеве задержали мужчину, который агрессивно отреагировал на полицейских.

В сети появилось видео задержания мужчины сотрудниками ТЦК в Киеве. Полиция Киева предоставила объяснения относительно инцидента.

Как сообщает пресс-служба полиции, задержание произошло во время совместного патрулирования с работниками ТЦК и СП. Мужчина, заметив полицейских, начал убегать.

Правоохранители догнали беглеца, который проявил агрессию: начал нецензурно выражаться и толкать полицейских. На нарушителя были составлены протоколы по статьям 185 (Злостное неповиновение требованию полицейских) и 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Мужчину доставили в управление полиции Святошинского района для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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