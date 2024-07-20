Практика судов
  1. В Украине

Во Львове завтра будут прощаться с Ириной Фарион

15:38, 20 июля 2024
21 июля в Гарнизонном храме Львова состоится прощание с Ириной Фарион.
Во Львове завтра будут прощаться с Ириной Фарион
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прощание с известной языковедом и общественным деятелем Ириной Фарион, которая погибла 19 июля, начнется в ее родном Львове 21 июля. Чин похорон состоится на следующий день. Об этом сообщила дочь Ирины Фарион София Семчишин.

Парастас по покойной начнется 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном по адресу улица Театральная, 11. Отдать последний долг можно будет до 22:00.

Чин похорон начнется 22 июля в 14:00 в том же храме. Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22), недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

«Скорбим невыразимо. Ты для нас - наша жизнь... Мы будем делать все, чтобы воплотить Твою идею в жизнь и чтобы Ты увидела Украину Твоей мечты: украинскую, сильную, наступательную, Украину-победителя! Любим!», - выразила свою боль и благодарность дочь языковеда.

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что исследуются все версии, включая ту, что ведет в россию.

Также известно, что во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала освобождение медиа от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней после получения определения суда

Для онлайн-медиа могут упростить освобождение от ответственности за комментарии читателей, а также за недословное цитирование спикеров – Рада одобрила в первом чтении законопроект Ярослава Юрчишина.

Освобождение от ответственности за СЗЧ и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу – Верховная Рада одобрила законопроект

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект принят за основу.

Местный совет и владельцы соседних участков – ВС объяснил, кто является надлежащими ответчиками по делу о признании права собственности на самовольно построенный дом

Мужчина трижды обращался с декларацией о готовности дома к вводу в эксплуатацию, однако получал отказы – что решил ВС в деле о признании права собственности.

Верховный Суд высказался по поводу применения административным судом доктрины venire contra factum proprium – запрета противоречивого поведения

Верховный Суд указал на недопустимость противоречивого (непоследовательного) поведения в публично-правовых отношениях.

После обновления БЭБ сможет «дать по рукам» другим органам, сейчас расследующим экономические преступления – Гетманцев

БЭБ станет единственным органом, который будет расследовать экономические преступления, будет иметь доверие «белого» бизнеса и вызывать страх тех, кто привык обходить закон – Гетманцев о реформе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду