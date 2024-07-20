Во Львове завтра будут прощаться с Ириной Фарион

21 июля в Гарнизонном храме Львова состоится прощание с Ириной Фарион.

Прощание с известной языковедом и общественным деятелем Ириной Фарион, которая погибла 19 июля, начнется в ее родном Львове 21 июля. Чин похорон состоится на следующий день. Об этом сообщила дочь Ирины Фарион София Семчишин.

Парастас по покойной начнется 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном по адресу улица Театральная, 11. Отдать последний долг можно будет до 22:00.

Чин похорон начнется 22 июля в 14:00 в том же храме. Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22), недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

«Скорбим невыразимо. Ты для нас - наша жизнь... Мы будем делать все, чтобы воплотить Твою идею в жизнь и чтобы Ты увидела Украину Твоей мечты: украинскую, сильную, наступательную, Украину-победителя! Любим!», - выразила свою боль и благодарность дочь языковеда.

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что исследуются все версии, включая ту, что ведет в россию.

Также известно, что во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.

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