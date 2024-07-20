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В Украину прибыл госсекретарь Ватикана – планирует встретиться с Зеленским

15:20, 20 июля 2024
Также госсекретарь Святого Престола предоставит украинской святыне статус малой базилики.
В Украину прибыл госсекретарь Ватикана – планирует встретиться с Зеленским
Источник фото: vaticannews.va
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Государственный секретарь Святого Престола кардинал Паролин приехал в Украину, чтобы предоставить украинской святыне – Всеукраинскому санктуарию Пречистой Девы Марии в Бердичеве – статус малой базилики.

Также, по словам кардинала, он планирует встретиться с представителями украинских властей, в частности, с Президентом Владимиром Зеленским.

«И там, конечно, я думаю, что мы будем говорить о мире, о том, какие возможные перспективы мира», – заметил кардинал Паролин.

Папский посланник также отметил, что этот визит является еще одним выражением того внимания, которое Святейший Отец не прекращает уделять Украине, а также его больших надежд на мир.

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