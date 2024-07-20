В Марокко искусственный интеллект интегрируют в судебную систему

В Марокко запускают новый этап цифровых инициатив, направленных на интеграцию искусственного интеллекта в судебную систему для повышения ее эффективности.

Министерство юстиции Марокко намерено интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в судебную систему для повышения эффективности, улучшения качества судебной работы и облегчения доступа граждан к правосудию, передает MoroccoWorldNews.

Министр юстиции Абделлатиф Уахби заявил, что его министерство намерено транскрибировать судебные решения с помощью ИИ.

По его словам, это будет достигнуто за счет использования «механизма, позволяющего автоматически преобразовывать речь в письменный текст, что поможет судьям составлять решения за меньшее время, тем самым ускоряя выполнение оставшихся судебных процедур».

ИИ также планируют использовать для поиска «судебных прецедентов путем предоставления доступа к судебным решениям, имеющимся в компьютерных системах, чтобы помочь судьям сформировать мнение по рассматриваемым ими делам».

Используя ИИ, министерство намерено записывать и расшифровывать судебные заседания, чтобы автоматически документировать все, что происходит на заседаниях, принимая во внимание проблемы, связанные с диалектами.

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