У Марокко штучний інтелект інтегрують у судову систему

У Марокко запускають новий етап цифрових ініціатив, спрямованих на інтеграцію штучного інтелекту до судової системи для підвищення її ефективності.

Міністерство юстиції Марокко має намір інтегрувати штучний інтелект (ШІ) у судову систему для підвищення ефективності, покращення якості судової роботи та полегшення доступу громадян до правосуддя, передає MoroccoWorldNews.

Міністр юстиції Абделлатіф Уахбі заявив, що його міністерство має намір транскрибувати судові рішення за допомогою ШІ.

За його словами, це буде досягнуто за рахунок використання «механізму, що дозволяє автоматично перетворювати мову в письмовий текст, що допоможе суддям складати рішення за менший час, тим самим прискорюючи виконання судових процедур, що залишилися».

ШІ також планують використовувати для пошуку «судових прецедентів шляхом надання доступу до судових рішень, наявних у комп'ютерних системах, щоб допомогти суддям сформувати думку щодо справ, що їх розглядають».

Використовуючи ШІ, міністерство має намір записувати та розшифровувати судові засідання, щоб автоматично документувати все, що відбувається на засіданнях, беручи до уваги проблеми, пов'язані з діалектами.

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