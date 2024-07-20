Прикордонники попередили про небезпечних чотирилапих «мешканців» Карпат

Туристам радять бути обережними та слідувати вказівкам місцевих органів охорони природи, щоб уникнути небезпечних ситуацій у гірських районах Карпат.

Державна прикордонна служба України попереджає про небезпеку зустрічі з ведмедями в Карпатах. Особливо актуально для туристів, які планують відвідувати гірські маршрути.

Згідно з інформацією від прикордонників, сліди ведмедів у цьому регіоні — вже звичайне явище. Ведмеді можуть досягати швидкості до 50 км/год, що робить їх швидшими за більшість туристів. Тому особливо важливо уникати закритих гірських маршрутів, де можливість зустрічі з диким звіром є високою.

Зустріч з ведмедем може загрожувати вашому життю та здоров'ю.

«Отож, застерігаємо: утримуйтесь від відвідування закритих гірських маршрутів, оскільки це може загрожувати вашому життю та здоровʼю», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

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