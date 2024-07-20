Через спеку ціни на каву побили рекорди – порція до осені може подорожчати на 10 гривень

В Україні чашка кави до осені може подорожчати на 10 грн.

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Через аномальну спеку світові ціни на каву б’ють рекорди. Також піку сягнув попит.

Як повідомляє «Хмарочос» з посиланням на матеріал «Forbes», із середини травня світові ціни на робусту зросли на 29%, до рекордних понад 4 800 доларів за тонну, а на арабіку — на 21%. Головна причина — спека. Із квітня середня температура у Вʼєтнамі, Таїланді та на Філіппінах, що є найбільшими виробниками кави, — була вищою за норму й сягала 48°C.

Одночасно з цим зростає попит. В Китаї за останнє десятиліття споживання зросло на 130%, в Індонезії — вдвічі.

До осені кава у кав’ярнях Києва подорожчає приблизно на 15%, прогнозує комерційна директорка Idealist Coffee.co. Як зазначається, Україна імпортує 100% кавових бобів з-за кордону та платить за них у валюті.

Ціна кави в пачках у супермаркетах буде мінятися поступово. До кінця року загалом зросте на 20-25%. Мережі супермаркетів не дозволять виробникам стрімко підняти ціни, вважає фахівчиня, натомість крафтові обсмажчики, які продають каву без посередників на своїх сайтах або в кав’ярнях можуть збільшити її вартість одразу на 15–20%, сказано у повідомленні.

Кав’ярні також можуть купувати дешевшу сировину. Таким чином, зазначається, або знизиться якість, або чашка кави до осені здорожчає на 5–10 гривень.

Вартість кавових зерен — це половина ціни чашки кави. Решта — вода, молоко, сиропи, стаканчик, кришка, зарплата працівників, орендна плата, комунальні витрати, які теж зростають.

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