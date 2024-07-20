Из-за жары цены на кофе побили рекорды – порция к осени может подорожать на 10 гривен

В Украине чашка кофе к осени может подорожать на 10 грн.

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Из-за аномальной жары мировые цены на кофе бьют рекорды. Также пика достиг спрос.

Как сообщает «Хмарочос» со ссылкой на материал «Forbes», с середины мая мировые цены на робусту выросли на 29%, до рекордных более 4 800 долларов за тонну, а на арабику — на 21%. Главная причина – жара. С апреля средняя температура во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах, которые являются крупнейшими производителями кофе, – была выше нормы и достигала 48°C.

Одновременно с этим растет спрос. В Китае за последнее десятилетие потребление выросло на 130%, в Индонезии – вдвое.

К осени кофе в кафе Киева подорожает примерно на 15%, прогнозирует коммерческий директор Idealist Coffee.co. Как отмечается, Украина импортирует 100% кофейных бобов из-за рубежа и платит за них в валюте.

Цена кофе в пачках в супермаркетах будет меняться постепенно. К концу года в целом вырастет на 20-25%. Сети супермаркетов не позволят производителям стремительно поднять цены, считает специалист, а крафтовые обжарчики, которые продают кофе без посредников на своих сайтах или в кофейнях могут увеличить его стоимость сразу на 15–20%, сказано в сообщении.

Кофейни также могут покупать более дешевое сырье. Таким образом, или снизится качество, или чашка кофе к осени подорожает на 5–10 гривен.

Стоимость кофейных зерен – это половина цены чашки кофе. Остальные — вода, молоко, сиропы, стаканчик, крышка, зарплата работников, арендная плата, коммунальные расходы, которые тоже растут.

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